Europäischer Gaspreis fällt weiter deutlich - Hoffnung auf Lösung im Iran-Krieg

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag mit der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs weiter deutlich gefallen. Der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat rutschte an der Börse in Amsterdam unter 70 Euro je Megawattstunde (MWh). Zeitweise wurde die Notierung bei 68,65 Euro gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit Beginn des Monats.

Zuletzt wurde europäisches Erdgas aber wieder etwas höher gehandelt, bei 70,66 Euro je MWh. Das sind immer noch dreieinhalb Prozent weniger als am Vortag. Seit einer Woche geht es mit dem Preis für Erdgas tendenziell nach unten, nachdem er bei über 84 Euro den höchsten Stand seit Ende 2022 erreicht hatte. In den vergangenen Tagen wurden die Energiepreise mehrfach durch Hinweise auf Fortschritte bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs belastet.

Unter anderem stellte die iranische Führung abermals Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in Aussicht. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde.

Die faktische Blockade der Straße von Hormus für die Lieferung von Energierohstoffen wie Flüssigerdgas aus den Fördergebieten am Persischen Golf hatte den Preis für europäisches Erdgas in der ersten September-Hälfte stark nach oben getrieben./jkr/jha/