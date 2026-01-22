Erdgaspreis - Natural Gas

4,74
USD
-0,31
-6,14 %
<
Hoher Verbrauch 22.01.2026 09:28:03

Europäischer Gaspreis mit kräftigem Preissprung

Europäischer Gaspreis mit kräftigem Preissprung

Der Preis für europäisches Erdgas hat den Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt und ist erstmals seit einem halben Jahr über die Marke von 40 Euro je Megawattstunde (MWh) gestiegen.

An der Börse in Amsterdam wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat zum Handelsauftakt bei 41,91 Euro je Megawattstunde gehandelt. Das ist der höchste Preis seit dem vergangenen Juni.

Seit fast zwei Wochen geht es mit dem Gaspreis stark nach oben. In dieser Zeit hat sich europäisches Erdgas um etwa 40 Prozent verteuert. Preistreiber sind niedrige Temperaturen in Teilen Europas mit einem höheren Gasverbrauch, der auf vergleichsweise niedrige Füllstände der Gasspeicher trifft.

Zuletzt ist auch der Gaspreis in den USA wegen der kalten Witterung deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit 2022 erreicht, was die Notierungen am europäischen Markt am Morgen mit nach oben zog.

Neben der kalten Witterung wirken auch geopolitische Risiken immer wieder als Preistreiber im Handel mit Erdgas. Zuletzt hatte unter anderem die angespannte Lage im Iran die Sorge vor einem Übergreifen auf die gesamte Region geschürt. Außerdem wird am Markt weiter auf eine stärkere Nachfrage in China hingewiesen, dem weltweit größten Abnehmer von Flüssiggas. Dies wird ebenfalls als Anzeichen gesehen, dass der Wettbewerb schärfer werden könnte.

/jkr/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Weitere Links:

Goldpreis: Gewinnmitnahmen wegen nachlassender geopolitischer Sorgen
Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com,Gokhan Y / shutterstock.com,sdf_qwe / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Erdgaspreis - Natural Gas 4,74 -0,31 -6,14

