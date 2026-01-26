Erdgaspreis - Natural Gas

Niedrige Temperaturen 26.01.2026 08:37:38

Europäischer Gaspreis weiterhin im Aufwärtstrend

Der Preis für europäisches Erdgas hat seinen jüngsten Höhenflug zum Wochenstart ungebremst fortgesetzt.

An der Börse in Amsterdam wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat am Morgen bei 43,15 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind 7,7 Prozent mehr als am Freitag. Im laufenden Jahr hat sich der Preis damit um mehr als 50 Prozent erhöht.

Seit rund zwei Wochen geht es mit dem Gaspreis stark nach oben. Treiber sind niedrige Temperaturen in Teilen Europas mit einem höheren Gasverbrauch, der auf vergleichsweise niedrige Füllstände der Gasspeicher trifft. Zuletzt ist auch der Gaspreis in den USA deutlich gestiegen, was die Notierungen am europäischen Markt mit nach oben zog. In den USA tobt einer der verheerendsten Winterstürme der vergangenen Jahre. Am Sonntag waren dort zeitweise rund eine Million Menschen von Stromausfällen betroffen.

Neben der kalten Witterung wirken auch geopolitische Risiken immer wieder als Preistreiber im Handel mit Erdgas. Zuletzt hatte unter anderem die angespannte Lage im Iran die Sorge vor einem Übergreifen auf die gesamte Region geschürt. Außerdem wird am Markt weiter auf eine stärkere Nachfrage in China hingewiesen, dem weltweit größten Abnehmer von Flüssiggas.

AMSTERDAM (dpa-AFX)

