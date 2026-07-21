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21.07.2026 23:53:38
European shares gain as tech strength offsets oil jump
Technology stocks rose the most on the indexWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,31
|4,30
|4,72
|Ölpreis (WTI)
|86,83
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