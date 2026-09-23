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23.09.2026 15:55:34
European diesel prices climb over prospect of US export ban
Any move by Washington to suspend foreign sales would be ‘catastrophic’ for global supplies, analysts warnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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