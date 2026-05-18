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18.05.2026 06:00:13
European oil refiners and airlines have ‘almost zero’ jet fuel shortage concerns
Refiners maximise production and increase imports from US and Africa to offset loss of Middle Eastern suppliesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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