|
29.06.2026 07:00:07
European producers press Brussels to shut Russian aluminium loophole
Also in this newsletter: Pharma sector push EU to close life sciences funding gapWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 175,62
|11,89
|0,38
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Asien uneins
Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.