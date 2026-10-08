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09.10.2026 00:28:38
European shares close lower as banks drop to 3-month lows, oil prices weigh
ECB policymakers dampen case for further near-term rate hikesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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