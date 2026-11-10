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10.11.2026 22:55:27
European shares near record high as lower oil prices boost sentiment
The banking sector rose 1.7%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|93,37
|1,88
|2,05
|Ölpreis (WTI)
|87,25
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