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02.11.2026 22:53:50

European shares rise as oil falls on Middle East deal hopes

Lower oil prices propped up the travel and leisure sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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