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02.11.2026 14:05:06

European stocks edge down, oil drops as midterm caution prevails

Markets face a pivotal week with investors digesting central bank moves and US midterms on Nov 3Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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