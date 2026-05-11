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11.05.2026 06:00:31
Europe’s oil majors reap up to $4.75bn from trading on Iran war volatility
Trading desks at BP, Shell and TotalEnergies outshine US rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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