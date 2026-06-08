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08.06.2026 23:33:39
Europe’s Stoxx 600 closes subdued as oil rally fades; Italian banks in focus
nvestors are now focused on Thursday’s European Central Bank policy decisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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