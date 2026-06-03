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03.06.2026 09:02:38
Even if Oil Prices Peak Soon, the Global Economy Will Slow This Year
The Organization for Economic Cooperation and Development, in a report, said the Middle East war’s consequences “are likely to be felt for some time.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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