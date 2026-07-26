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26.07.2026 02:15:00
Every Time President Trump Talks About Iran, Oil Prices Move. Here's the Pattern Investors Should Watch.
Oil is on the rise again amid flaring tensions in the Middle East. That's not remotely shocking, given the Strait of Hormuz's importance. The Strait is effectively closed right now. Roughly 20% of the world's oil moves through that single sea passage, so the raging geopolitical conflict has upended the energy market. While the conflict has been active for only a relatively short time, a trend appears to be emerging. When oil prices rise sharply, U.S. President Donald Trump de-escalates the conflict. There's no way to know if that will happen again, however, which is why long-term investors need to take a big-picture view of the energy sector with stocks like Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM).Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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