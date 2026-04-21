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21.04.2026 20:20:32
EXCLUSIVE: Oil Spike Already Peaked? One Signal Could Pull WTI Back To $75, Says Expert
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,25
|0,24
|0,23
|Ölpreis (WTI)
|96,61
|0,76
|0,79