|
29.12.2025 09:50:42
Exportwarnung befeuert Rallye: Elon Musk hievt Silberpreis erstmals über 80 US-Dollar
Silber kommt in Batterien, Solarzellen oder auch Halbleitern zum Einsatz. Doch während die Nachfrage wächst, schrumpft das Angebot: China plant neue Ausfuhrregeln. Elon Musk bereitet das Kopfzerbrechen. Anleger reagieren und treiben den Silberpreis in ungekannte Höhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|75,07
|-4,08
|-5,15