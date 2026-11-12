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12.11.2026 04:15:00
Exxon, Chevron, and Shell Just Reported. Here's What Each One Said About Where Oil Goes Next.
ExxonMobil (NYSE: XOM), Shell (NYSE: SHEL), and Chevron (NYSE: CVX) have their fingers on the pulse of the global energy market. However, energy is a commodity, so the best these integrated energy giants can do is react to what is taking place around them. Right now, with energy prices high, that's leading to strong financial results.
However, the key issue is the geopolitical conflict in the Middle East. This highly uncertain event has upended global energy markets, leaving energy companies and entire countries in flux. Here's what Exxon, Shell, and Chevron were thinking about when they discussed earnings. The big picture: Be prepared for continued uncertainty.
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