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01.05.2026 12:30:24

Exxon and Chevron defy Trump pressure to boost oil production

US supermajors stick to prewar strategies despite White House plea for more drilling to curb soaring petrol pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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