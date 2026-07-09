|
09.07.2026 12:30:00
ExxonMobil vs. Chevron: Which Oil Dividend Stock is the Better Buy for a Lifetime of Passive Income
ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX) are the undisputed dividend heavyweights in the oil patch. Exxon has increased its dividend for 42 straight years, while Chevron has delivered 39 consecutive annual dividend increases. Both oil giants offer above-average current dividend yields (Exxon's is nearly 3% while Chevron's is over 4%, more than double the S&P 500's 1.1% yield). Here's a closer look at which of these top oil dividend stocks is the better one to buy right now for those seeking a lifetime of passive income.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|75,89
|-3,59
|-4,52
|Ölpreis (WTI)
|72,08
|-1,44
|-1,96
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Verlusten: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt über 25.000 Punkten -- US-Börsen beenden Handel fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten erholte sich der heimische Markt. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentierte sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Märkte uneinheitlich.