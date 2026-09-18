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18.09.2026 12:51:00
ExxonMobil vs. ConocoPhillips: Which Oil Major's Stock Buybacks Will Actually Move the Needle?
It's common for major oil companies to allocate a large portion of their free cash flow to "return of capital" activities such as dividends and share repurchases. Take, for example, ExxonMobil (NYSE: XOM) and ConocoPhillips (NYSE: COP).
Both have committed to stock buyback plans. But given the difference in size between the two companies, looking only at the raw dollar figures fails to capture the true game-changer potential of each company's plan.
By examining both buyback plans and other possible catalysts, we can more accurately determine which of these two oil dividend stocks has the greatest chance of "moving the needle."
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