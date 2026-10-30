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30.10.2026 16:45:01
Exxon’s Refineries Out-Earned Its Oil Wells Last Quarter For the First Time in 6 Years. Here’s What That Says About Where the Profit Is Coming From.
ExxonMobil (NYSE:XOM) reported robust third-quarter results. The global energy giant posted $17.5 billion of adjusted earnings, well ahead of the average analyst estimate of $16.6 billion. While its oil wells benefited from strong crude prices during the quarter, its refineries stole the show.
Here's a closer look at ExxonMobil's third-quarter earnings report and what it means for an investment in the oil stock.
Image source: Getty Images.
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