Exxon’s Refineries Out-Earned Its Oil Wells Last Quarter For the First Time in 6 Years. Here’s What That Says About Where the Profit Is Coming From.

ExxonMobil (NYSE:XOM) reported robust third-quarter results. The global energy giant posted $17.5 billion of adjusted earnings, well ahead of the average analyst estimate of $16.6 billion. While its oil wells benefited from strong crude prices during the quarter, its refineries stole the show.

Here's a closer look at ExxonMobil's third-quarter earnings report and what it means for an investment in the oil stock.

Image source: Getty Images.

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