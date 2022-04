Fallender Ölpreis stützt den Dax

Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert. Stützend wirkt der fallende Ölpreis . Laut dem Marktexperten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners kommt eine Initiative der USA zur Freigabe von Ölreserven bei Anlegern gut an. An den Rohstoffmärkten geriet...