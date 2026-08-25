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25.08.2026 14:44:33
Family offices cheer MAS’ lifting of precious metals cap, but do not expect a gold rush
Industry players say higher holdings of physical precious metals can supercharge Singapore’s gold hub ambitionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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