Fast 1,6 Millionen Tonnen Benzin: Spritnachfrage steigt mit Beginn des Tankrabatts

Im Juni haben die Lieferungen an Tankstellen den Vor-Corona-Wert deutlich übertroffen. Zu diesem Zeitpunkt trat in diesem Jahr der Tankrabatt in Kraft. Dessen genauer Einfluss auf die Entwicklung ist unklar - doch ein Zusammenhang ist mehr als wahrscheinlich.