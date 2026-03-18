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18.03.2026 13:00:00
Fed’s Powell to deliver a gut check for markets as stocks climb alongside oil prices
Federal Reserve Chair Jerome Powell is due to speak Wednesday on the economy and interest rates for the time since the start of the Iran conflict.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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