26.01.2026 07:18:00

Feinunze Gold kostet erstmals mehr als 5000 Dollar

Die unsichere Weltlage macht sich auch auf den Finanzmärkten bemerkbar. Eine der ältesten Wertanlagen der Welt erlebt dabei eine bislang nicht gekannte Nachfrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Goldpreis 5 091,36 108,47 2,18

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

