|
26.01.2026 07:18:00
Feinunze Gold kostet erstmals mehr als 5000 Dollar
Die unsichere Weltlage macht sich auch auf den Finanzmärkten bemerkbar. Eine der ältesten Wertanlagen der Welt erlebt dabei eine bislang nicht gekannte Nachfrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 091,36
|108,47
|2,18