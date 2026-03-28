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28.03.2026 16:35:20

Fighting in Iran: Is another 1970s‑style oil crisis looming?

Supply disruptions, high prices, nervous markets: The current war in the Middle East brings back memories of the oil crises of the 1970s. Back then, many economies plunged into stagflation. How bad is the current crisis?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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