07.01.2026 10:59:00
Finanzmärkte nach dem Venezuela-Schock: Holt das Gold zurück! - Kommentar
US-Präsident Donald Trump nimmt auf nichts und niemanden mehr Rücksicht. Für Berlin muss es jetzt um Schadensbegrenzung und den Schutz deutschen Vermögens gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
