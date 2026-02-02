Ölpreis (WTI)

62,14
USD
-3,07
-4,71 %
02.02.2026 23:03:08

FirstFT: Trump to lower India tariffs after Modi ‘agrees’ to stop buying Russian oil

Also in today’s newsletter: US to launch $12bn critical minerals stockpile, and Ikea closes seven big stores in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 66,74 -3,96 -5,60
Ölpreis (WTI) 62,14 -3,07 -4,71

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

