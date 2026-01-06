|
06.01.2026 22:50:39
FirstFT: US oil tankers sail towards Venezuela as production collapse looms
Also in today’s newsletter: China imposes export ban targeting Japan’s military and fund managers prepare for US tech ‘reckoning’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|60,53
|0,14
|0,23
|Ölpreis (WTI)
|56,52
|0,53
|0,95