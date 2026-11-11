|
11.11.2026 03:56:39
Förderung neuer Gaskraftwerke: Reiche plant strengere Vorgaben für Kohle-Umrüstung
Nach dem Kohleausstieg im Jahr 2030 sollen Gaskraftwerke die Stabilität der Stromnetze sichern. Dabei soll auch der Umbau stillgelegter Kohlekraftwerke staatlich gefördert werden können. Um Fehlanreize zu vermeiden, schärft Wirtschaftsministerin Reiche die Vorgaben nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kohlepreis
|136,20
|2,20
|1,64
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- US-Börsen schließen mit Gewinnen -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.