24.11.2025 16:19:13
Folgen niedrigerer Preise: Russlands Öl- und Gaseinnahmen brechen um 35 Prozent ein
Für den Kreml ist das Öl- und Gasgeschäft enorm wichtig, es dient vor allem zur Aufrechterhaltung des Krieges gegen die Ukraine. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Einnahmen jedoch enorm. In diesem Monat ist der Einbruch besonders stark.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
