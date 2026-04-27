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27.04.2026 09:22:02
Food Prices About To Rise? Despite 102% Rise In Cost Of Tomatoes and 88% In Diesel, Full Impact Of Middle East Crisis Yet To be Felt By Americans
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Rohstoffe in diesem Artikel
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