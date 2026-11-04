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04.11.2026 20:32:00
Ford's Q3 Sales Slipped. Here's the Silver Lining: Customers Are Splurging on Fancy Trims.
Ford Motor Company (NYSE: F) investors could be forgiven for doing a double take at its latest third-quarter results. While the following figures aren't massive numbers, their different directions are something worth noting.
Third-quarter revenue declined 2% year over year to $49.5 billion, yet adjusted EBIT (earnings before interest and taxes) increased 3% to $2.7 billion. Less revenue, more adjusted profit? The explanation goes beyond the number of vehicles rolled out of dealerships.
Ford is selling a richer mix of vehicles while working to bring costs under control. For long-term investors, that combination could be compelling -- as long as Ford proves it's not a one-quarter wonder.
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