Ford's Q3 Sales Slipped. Here's the Silver Lining: Customers Are Splurging on Fancy Trims.

Ford Motor Company (NYSE: F) investors could be forgiven for doing a double take at its latest third-quarter results. While the following figures aren't massive numbers, their different directions are something worth noting.

Third-quarter revenue declined 2% year over year to $49.5 billion, yet adjusted EBIT (earnings before interest and taxes) increased 3% to $2.7 billion. Less revenue, more adjusted profit? The explanation goes beyond the number of vehicles rolled out of dealerships.

Ford is selling a richer mix of vehicles while working to bring costs under control. For long-term investors, that combination could be compelling -- as long as Ford proves it's not a one-quarter wonder.

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