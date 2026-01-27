|
27.01.2026 17:08:00
Forget AI Stocks: This Natural Gas Stock Could Soar on AI Demand
Many AI stocks have soared over the past year amid a surge in demand for AI-related hardware, such as chips. As a result, many top tech companies trade at expensive valuations. That's skewing the risk-reward toward more downside risk than upside potential. However, AI stocks aren't the only companies that will benefit from the boom. These companies need a tremendous amount of energy to power AI chips and data center cooling systems. That's fueling robust demand for natural gas, which should benefit leading gas producer EQT (NYSE: EQT). Here's why it could soar as AI gas demand accelerates.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|6,12
|-0,84
|-12,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.