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12.08.2026 14:20:00
Forget Buying Gold Directly: Wheaton Precious Metals Could Be the Better Play.
It's not quite a first-to-worst story, but after shining last year, gold has lost considerable luster in 2026. Thanks to a strong start to August, the SPDR Gold Shares and other gold ETFs backed by physical holdings of the commodity are sporting modest year-to-date gains.If not for that recent strength, gold and related stocks and ETFs would likely be saddled with losses in 2026. Well, not all gold equities. Confirming it is, in fact, a viable alternative to directly owning bullion or a comparable exchange-traded fund (ETF), Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) is up 13.4% this year.Wheaton Precious Metals is outpacing gold and may be a safer bet than traditional miners. Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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