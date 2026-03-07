|
07.03.2026 01:11:00
Forget Gold at $5,000 an Ounce. Here's Why a Simple Crypto Portfolio Might Be the Smarter "Hard Asset" Bet.
Gold's price recently clearing $5,190 an ounce was an undeniable sign that investors everywhere are paying up for what they think is a safe asset. When that happens, safety gets awfully expensive, often to the point of making riskier assets with lower valuations look a lot more appealing.On that note, many leading cryptocurrencies are currently priced a lot lower than in the recent past. Making a simple crypto portfolio centered around the "harder" assets might be a better option than piling into gold while it's richly valued. Let's explore that possibility and figure out how to implement it properly.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
