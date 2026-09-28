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28.09.2026 17:15:00
Forget LNG Exporters: EQT Is the Natural Gas Stock I'd Buy Today
I'd buy EQT Corp (NYSE: EQT) over a liquefied natural gas (LNG) exporter right now, as it provides export exposure and upside to the AI power megatrend. The gas producer offers greater upside potential because it isn't fully capping its ability to capitalize on higher prices, unlike many other LNG stocks.
Here's why I think it's the top natural gas stock to buy.
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