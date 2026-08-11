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11.08.2026 08:30:00
Forget Oil Majors: This Midstream Stock Pays a Better Dividend
When it comes to energy investing, integrated oil giants like Chevron and ExxonMobil often steal the spotlight. They are top picks for dividend investors thanks to their impressive dividend growth streaks of 39 and 43 years, respectively.While these integrated giants have impressive dividend histories, they don't offer the highest yield for income-focused investors. If you're searching for superior yields and stable cash flows, consider midstream powerhouse Enterprise Products Partners (NYSE: EPD). Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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