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23.06.2026 10:16:00
Forscher messen unerwartet viel CO2 in den Organismen im Meeresboden
Forschende haben untersucht, wie gut Mikroorganismen Kohlenstoff im Meeresboden aufnehmen – und dauerhaft halten können. Die Erkenntnisse sind überraschend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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