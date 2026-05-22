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22.05.2026 06:00:32
France says countries wary of tapping more oil reserves
G7 finance ministers did not discuss second emergency release to calm energy crisis, says Roland LescureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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