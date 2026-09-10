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10.09.2026 19:12:18
Freeport-McMoRan Stock Drops on Copper Tariff Uncertainty
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Rohstoffe in diesem Artikel
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