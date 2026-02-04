Goldpreis

4 867,21
USD
91,02
1,91 %
04.02.2026 15:09:30

From $5,600 To Panic—And Back: Why Goldman Stays Bullish On Gold After The Warsh Shock

This article From $5,600 To Panic—And Back: Why Goldman Stays Bullish On Gold After The Warsh Shock originally appeared on Benzinga.com.
Goldpreis 4 867,21 91,02 1,91

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

