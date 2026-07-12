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12.07.2026 06:00:00
From jewellery recycling to digital gold trading - ValueMax eyes deeper presence across Singapore’s gold supply chain
It intends to build its profile as a customer-facing bullion retailerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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