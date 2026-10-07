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08.10.2026 01:50:29
Fuel prices added to Google Maps as petrol and diesel costs soar
A search for forecourts will now display their pricing, using the government's Fuel Finder scheme.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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