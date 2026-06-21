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21.06.2026 12:55:05
Fuel sales halted in occupied Crimea as Ukraine targets oil facilities
Fuel had already been rationed due to shortages caused by Kyiv's attacks against supply routes in Russian-occupied territories.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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