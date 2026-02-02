Silberpreis

78,91
USD
-5,79
-6,84 %
02.02.2026 09:21:24

Fünftel weniger als vor Tagen: Gold- und Silberpreis brechen ein

Bereits am Freitag kommt der Goldpreis ins Rutschen. Spekulanten dürften davon kalt erwischt werden. Nun geht es weiter nach unten, noch stärker beim Silber - hat eine Abwärtsspirale begonnen?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX stabil -- Asiens Börsen rutschen ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

