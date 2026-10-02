02.10.2026 16:51:42

G7 einigen sich auf Freigabe von 100 Mio Barrel Rohöl und Ölprodukten

Von Matthew Dalton

DOW JONES--Die Gruppe von Sieben führenden Wirtschaftsnationen (G7) hat sich darauf geeinigt, innerhalb von vier Monaten 100 Millionen Barrel Rohöl und Kraftstoffe aus ihren Notreserven freizugeben und Ölexporte nicht einzuschränken. Dies erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag. Ziel der Maßnahme sei es, die rasant steigenden Preise für Diesel und andere Kraftstoffe zu senken.

Auf seiner Plattform Truth Social teilte US-Präsident Donald Trump mit, die europäischen Nationen hätten zugestimmt, "eine massive Menge ihres stark bevorrateten Dieselöls freizugeben. Der Prozess wird sofort beginnen." In der Erklärung Macrons hieß es, die Freigabe der Reserven ziele darauf ab, die Preise für Ölprodukte, insbesondere Diesel, zu senken.

Die Ankündigung scheint die Gefahr eines US-Exportverbots für Diesel zumindest vorerst abzuwenden. Die G7-Länder hätten vereinbart, "keine Maßnahmen zu ergreifen, um den Austausch von Energie- und Erdölprodukten zwischen den Partnerländern einzuschränken", so Macron.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 10:52 ET (14:52 GMT)

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