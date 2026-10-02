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02.10.2026 17:28:30

G7 to release 100 million barrels of diesel and other reserves as prices soar

The amount is equivalent to around one day’s worth of global oil demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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